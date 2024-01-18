В Главном управлении разведки (ГУР) рассказали, как РФ прогрессирует в производстве оружия. На примере ракеты Х-101 в ведомстве отметили, что россияне довольно быстро учатся воевать.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит телеграм-канал Управления.

Скибицкий заявил, что противник быстро вырос по сравнению с 2022 годом. Так, россияне модернизировали крылатую ракету Х-101, оснастив активной защитой и тепловыми ловушками.

"Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 - совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и т.д.", - рассказал представитель ГУР.

Работа такой модернизированной ракеты Х-101 попадала на видео. Хотя эксперт по связи "Флэш", комментируя кадры, говорил, что у ракеты срабатывает не тепловая ловушка, а облако иголок для обмана радаров.

Официально об улучшении этой российской ракеты ранее не сообщалось.

Скибицкий добавил, что Украине следует развивать все направления и заботиться о защите ВПК.

"Мы должны развивать все: и противовоздушную оборону, и заботиться о защите ВПК, и чтобы она давала продукцию, и мы должны принимать, в частности, и контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий. И опыт 2023 нам это показал", - отметил Вадим Скибицкий.

Ранее сообщалось, что РФ начала использовать FPV-дроны с машинным зрением и автозахватом цели.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 693-го дня. В среду Институт изучения войны сообщил о продвижении россиян на двух участках фронта: к северу от Дибровы под Кременной и к северу от Клещеевки под Бахмутом. К концу дня российские военные телеграм-каналы написали о том, что войска РФ продвинулись и в Крынках, где водрузили российский флаг в центре села. Однако каких-либо подтверждений этой информации не поступало.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.