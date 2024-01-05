В Киеве саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили боевую часть неразорвавшейся ракеты "Кинжал".

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ГСЧС в своем телеграм-канале.

На снимках можно заметить процесс извлечения из земли боевой части российской ракеты.

Ранее мы писали, что 2 января во время массированной атаки РФ по Украине были сбиты 72 из 99 ракет разного типа, из них почти 60 - в районе Киева.

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Воздушные силы ВСУ сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot AD.

Также отмечалось, что атака "Кинжалами" 2 января, вероятно, была самой масштабной с начала вторжения РФ.

Война в Украине идет уже 681-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 января 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47. Под Авдеевкой основные бои продолжаются вокруг Степного. К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.

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