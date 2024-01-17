Двое мужчин погибли в результате вечернего обстрела Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своём телеграм-канале.

Погибшим жителям города было 37 и 65 лет. Один на момент атаки оказался на улице, другой попал под обстрел в собственном автомобиле.

Кроме того, получила ранения женщина в возрасте 71 года. Также при обстреле были повреждены дома, автомобили, электросети, возникли несколько пожаров.

Накануне РФ обстреляла село Тягинки в Херсонской области. Два человека получили ранения.

"Под удар врага попали 42-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые шли по улице. У них диагностировали осколочные ранения. Пострадавших доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи" - сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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