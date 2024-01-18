В четверг, 18 января, по Орехову Запорожской области были нанесены шесть авиаударов.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом, в котором уничтожен целый подъезд.

"Вражеские бомбы попали в нежилые дома и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен. Горы строительного мусора – все, что осталось от осел мирных жителей, их быта", - говорится в сообщении.

При этом информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Сегодня командующий Тарнавский заявлял, что РФ увеличила количество авиаударов на юго-восточном направлении. До этого почти неделю ежесуточное количество ударов не опускалось ниже 20, то сейчас это 41.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 693-го дня.

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