Во вторник, 2 января, российские военные ударили двумя управляемыми авиабомбами по пятиэтажке в Орехово Запорожской области

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Разрушен целый подъезд. Ранена 75-летняя женщина.

"В 09:30 рашисты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов. В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. С ранениями в больницу доставлена ​​жительница одной из квартир дома - 75-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в Соломенском районе Киева из-за ракетной атаки загорелась многоэтажка.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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