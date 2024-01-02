В Орехово Запорожской области армия РФ ударила бомбами по пятиэтажке, разрушен подъезд
Во вторник, 2 января, российские военные ударили двумя управляемыми авиабомбами по пятиэтажке в Орехово Запорожской области
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Разрушен целый подъезд. Ранена 75-летняя женщина.
"В 09:30 рашисты нанесли два авиаудара управляемыми бомбами по городу Орехов. В результате удара изуродован дом, разрушен целый подъезд. С ранениями в больницу доставлена жительница одной из квартир дома - 75-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Напомним, утром в Соломенском районе Киева из-за ракетной атаки загорелась многоэтажка.
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