Армия РФ вчера вдвое увеличила количество авиаударов на юго-восточном направлении - до 41.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

До этого почти неделю ежесуточное количество ударов не опускалось ниже 20.

Также армия РФ провела 38 боестолкновений и совершила 924 артобстрела.

В таких условиях ВСУ удалось поразить российскую РЛС "Зоопарк" и станцию РЭБ "Репеллент-1". Кроме того, как заявляет Тарнавский, за три дня украинские военные подбили 41 бронемашину, в том числе 17 танков.

Ранее мы приводили мнение западных экспертов, что Украина сможет вернуть преимущество на поле боя лишь в следующем году.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 693-го дня. В среду Институт изучения войны сообщил о продвижении россиян на двух участках фронта: к северу от Дибровы под Кременной и к северу от Клещеевки под Бахмутом. К концу дня российские военные телеграм-каналы написали о том, что войска РФ продвинулись и в Крынках, где водрузили российский флаг в центре села. Однако каких-либо подтверждений этой информации не поступало.

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