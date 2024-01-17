Сегодня российские военные ударили по Купянску и селу Малый Бурлук Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, пострадали двое детей 13 и 10 лет.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Управляемая авиабомба попала в здание сельского совета в селе Малый Бурлук. Двое детей получили травмы. 10-летний Саша, оставшийся без ноги, и 13-летняя Алина с осколочными ранениями туловища сейчас в больнице.

Погибла 61-летняя женщина.

Повреждены Дом культуры и жилые дома.

В Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

Накануне российские военные ударили управляемой авиабомбой по гражданскому предприятию в Волчанске Харьковской области. Здание полностью разрушено. Также россияне из артиллерии обстреляли городской парк.

А сегодня ночью РФ ударила двумя ракетами по Харькову, из-за чего пострадали 17 человек. В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей. Спасатели эвакуировали 30 человек.