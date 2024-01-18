В Купянске Харьковской области в результате обстрела трехэтажного дома погибла 57-летняя женщина, ранены двое мужчин.

Об этом сообщил 18 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В результате обстрела погибла 57-летняя женщина. Ранения получили 57-летний и 61-летний мужчины. Оккупанты попали в многоквартирный жилой дом. Службы продолжают осмотр мест обстрелов", - говорится в сообщении.

Также Синегубов показал фото последствий обстрела Купянска.

Между тем Харьковская областная прокуратура сообщает о последствиях вчерашнего обстрела Чугуева. В результате удара двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области в Чугуеве погибла женщина, еще три человека пострадали.

Повреждено здание школы. Отмечается, что погибшая работала в ней оператором котельной.

Ранее мы писали, что в Купянском районе авиабомбами были повреждены складские помещения предприятия и дом культуры.

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