За прошлые сутки армия РФ несколько раз обстреляла Херсонскую городскую территориальную общину. Один из массированных ударов враг нанес по Днепровскому району города.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко показал последствия обстрела РФ.

"Один из массированных ударов враг нанес по Днепровскому району города. Тогда ранение получил 16-летний парень. Женщина 60 лет погибла. Соседи пытались ее спасти, но травмы были несовместимы с жизнью", - написал Мрочко.

Накануне двое мужчин погибли в результате обстрела Херсона. Погибшим жителям города было 37 и 65 лет. Один на момент атаки оказался на улице, другой попал под обстрел в собственном автомобиле.

Ранее мы писали, что россияне ударили по одному из микрорайонов Херсона, после чего там загорелся автомобиль и гараж. Один человек погиб.

Война в Украине идет уже 696-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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