В России утверждают, что во время вчерашнего ракетного обстрела Харькова был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных добровольцев.

Об этом заявило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

Как сказано в посте, в результате удара, здание, в котором дислоцировались добровольцы, в основном французы, было полностью разрушено. Погибли более 60 военных, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Напомним, власти Харькова и области официально заявили, что удар пришелся по зданию больницы, а также по коворкингу Fabrika.Space.

В результате прилета были ранены 17 гражданских лиц, говорилось в официальных сообщениях.

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