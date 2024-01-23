Горсовет Новомосковска Днепропетровской области принял решение о переименовании города в Новую Самарь. Рассматривались также варианты Самар и Присамарск.

Об этом сообщает городской глава Новомосковска Сергей Резник.

Решение было принято на внеочередной сессии 23 января. За него выступил 21 депутат из 38.

Теперь решение должна утвердить Верховная Рада.

"Депутаты проголосовали за название Новая Самарь. Были также на рассмотрение вынесены другие названия: Самар и Присамарск. Сейчас я подписываю это решение городского совета и направляем его в Верховную Раду, чтобы депутаты приняли окончательное решение", – сказал Резник после сессии.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории Днепровского национального университета Владимир Ващенко охарактеризовал такое название новоделом, поскольку, по его словам, оно не встречается в письменных источниках.

Специалист говорит, что ко мнению профессиональных историков депутаты не прислушались. Он сам выступал за возвращение города аутентичного названия – Самар либо Самарь.

В декабре жители Новомосковска выбрали новое название для города: победителем стало название Новосамарск, набравшее 51,43% голосов. Другими вариантами были Самар (41,65%) и Новоселица (6,92%).

В конце осени депутаты Южного в Одесской области не захотели переименовывать город, хотя большинство жителей выбрали вариант его переименования в Пивденное.