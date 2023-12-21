Жители Новомосковска выбрали новое название для города: победителем стало название Новосамарск, набравшее 51,43% голосов. Другими вариантами были Самар (41,65%) и Новоселица (6,92%).

Об этом сообщил мэр города Сергей Резник.

Подведение итогов голосования горожан завершило процедуру, которую закон трактует как консультации с общественностью.

Эти результаты носят рекомендательный характер для депутатов городского совета, которые теперь должны определиться с предложением, которое будет подано на утверждение в Верховную Раду.

Новое название – в честь реки Самары, на берегу которой находится Новомосковск.

Ранее сообщали, что депутаты Южного в Одесской области не захотели переименовывать город. При этом большинство жителей Южного выбрали вариант его переименования в Пивденное - то есть "Южное" на украинском. Всего на рассмотрение горсовета выносили три варианта нового названия: Пивденное, Аненталь и Ориана.

Жители Червонограда Львовской области высказались против переименования города. Сторонники переименования обещают обратиться по этому поводу в СБУ, "ибо срывать процесс деколонизации во время полномасштабной войны – это работа на агрессора".