Киевскому заказнику "Протасов Яр" присвоили имя погибшего под Харьковом активиста Ратушного
Киевский городской совет проголосовал за присвоение столичному заказнику "Протасов Яр" имени активиста Романа Ратушного, погибшего на войне.
Об этом 23 ноября сообщила на своей странице в Фейсбуке организация "Защитим Протасов Яр".
За присвоение имени Ратушного проголосовали 76 депутатов, против не голосовал никто.
Широко известным Ратушный стал после погрома Офиса президента 20 марта 2021 года, в котором участвовал. За это суд назначил ему домашний арест с ношением электронного браслета.
Киевляне знали его как противника застройки "Протасового Яра" и главу инициативы "Защитим Протасов Яр". В войну Ратушный служил разведчиком в 93-й ОМБр "Холодный яр" и 9 июня во время выполнения боевого задания под Изюмом в Харьковской области погиб.
После его смерти общественная организация продолжает вести свою деятельность. Столичный мэр Виталий Кличко во время прощания с активистом пообещал оставить "Протасов Яр" зеленой зоной.
В прошлом году осенью Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе столицы в имени Романа Ратушного.
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