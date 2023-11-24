Киевский городской совет проголосовал за присвоение столичному заказнику "Протасов Яр" имени активиста Романа Ратушного, погибшего на войне.

Об этом 23 ноября сообщила на своей странице в Фейсбуке организация "Защитим Протасов Яр".

За присвоение имени Ратушного проголосовали 76 депутатов, против не голосовал никто.

Широко известным Ратушный стал после погрома Офиса президента 20 марта 2021 года, в котором участвовал. За это суд назначил ему домашний арест с ношением электронного браслета.

Киевляне знали его как противника застройки "Протасового Яра" и главу инициативы "Защитим Протасов Яр". В войну Ратушный служил разведчиком в 93-й ОМБр "Холодный яр" и 9 июня во время выполнения боевого задания под Изюмом в Харьковской области погиб.

После его смерти общественная организация продолжает вести свою деятельность. Столичный мэр Виталий Кличко во время прощания с активистом пообещал оставить "Протасов Яр" зеленой зоной.

В прошлом году осенью Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе столицы в имени Романа Ратушного.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе. Также вчера в онлайн-формате прошла очередная встреча контактной группы "Рамштайн", на которой обсуждали военную помощь Украине. Основные договоренности касались обеспечения системами ПВО накануне зимы.

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