Вчера вечером российские войска обстреляли Водяное Харьковской области. Повреждены жилые дома, погибла женщина.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Вечером 10 февраля враг нанес массированные удары по с. Водяное в Харьковской области. В результате бомбардировок разрушены 2 частных жилых дома и по меньшей мере 7 домовладений пострадали", - говорится в сообщении.

Из-под завалов разрушенного жилого дома спасатели достали тело погибшей женщины 1969 года рождения. Еще одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Кроме того, было обстреляно местное фермерское хозяйство, на территории которого разрушены 5 складских зданий и повреждена сельскохозяйственная техника.

Накануне в результате атаки РФ в Харькове заживо сгорели две семьи. Погибли семь человек, среди них трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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