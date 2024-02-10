В Одесской области ночью было два прилета "Шахедов" по портовой инфраструктуре. Первый - в Одессе, второй - в районе Дуная.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Основной удар пришелся на припортовую инфраструктуру. Есть пострадавшие.

"Зафиксировано три волны атак. "Шахеды" тяготели к припортовой инфраструктуре. Это и юг Одесской области, и сама Одесса. В первой волне атакована девятью беспилотниками сама Одесса и ее инфраструктура. Удалось уничтожить все девять "Шахедов", но обломками в припортовой инфраструктуре поврежден объект", - заявила Гуменюк.

Местные паблики ночью сообщали о взрывах в Измаиле (на видео). И о сбитии дронов над морем.

Над Одесской областью сбили девять беспилотников.

Напомним, что в ночь на 10 февраля российские военные атаковали Украину "Шахедами". 23 из 31 было сбито Воздушными силами ВСУ. В Харькове после прилета загорелась АЗС, а после и частные дома. Есть погибшие.

Ранее сообщали, что ночью 25 января в Одессе было две атаки беспилотников. Всего пострадали шесть человек. Есть попадание в промышленный объект, повреждение жилых домов и социальной инфраструктуры города. Прилеты были в Приморском и Хаджибейском районах Одессы. В последнем пострадали многоэтажка и склады.