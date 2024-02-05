В Подольске Одесской области обустроили церковь УГКЦ в укрытии для школьников. Это вызвало скандал, поскольку у лицея №2, который пользуется этим помещения, нет другого укрытия.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Речь идет о подземном сооружении на территории старой летней эстрады, которое находится в частной собственности.

Владелец помещения разрешил детям укрываться там, чтобы лицей мог работать в очном формате, а потом продал помещение Украинской греко-католической церкви. Та установила там алтарь и иконостас, начала проводить службы.

Родители испугались, что детей теперь оставят без укрытия либо начнут приобщать к службам.

В результате стороны договорились, что до конца учебного года укрытие будет использоваться и детьми, и церковью. Шторами там завесят алтарь, а службы будут проводиться вечером, чтобы дети не пересекались с верующими.

До этого времени лицей будет искать новое укрытие, с которыми в городе проблема.

Ранее мы писали, что во время воздушной тревоги днем 11-летняя девочка и 12-летний мальчик не смогли попасть в укрытие в одной из школ Святошинского района столицы. Охранник не пустил их, потому что дети были с собакой.

Также мы рассказывали, что в Киеве в укрытия детских садов днем не будут пускать посторонних.