Утром 7 февраля РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине.

Воздушные силы сообщали, что ракеты атаковали Киев с юга, они шли по руслу Днепра. Также ракеты на Киев зашли с севера, со стороны Сумской области.

Сообщалось о взрывах во Львовской области, в городе Дрогобыч. Взрывы также раздавались в Киеве. Также параллельно россиянами запускались "Шахеды".

По состоянию на 08.30 известно следующее.

В Киеве паблики пишут о частичном отсутствии света и воды. Мэр Кличко сообщал о взрыве в городе. Сообщается о пожаре в Голосеевском районе.

Были попадания в Слободском районе Харькова - есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Прилет "Шахеда" был в Николаеве. Пожар на объекте инфраструктуры. Также повреждены жилые дома, газовые и водопроводные сети. Есть раненые. Мужчина, пострадавший от обстрела, умер в реанимации, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В результате попадания повреждено около 20 жилых домов. Один человек пострадал, мужчине оказывается необходимая медицинская помощь. На участке подземного газопровода прошло занятие", - сообщил глава Николаевской ОВА Витали Ким.

В Новомосковском районе Днепропетровской области обломки "Шахеда" нанесли урон коммунальному предприятию.

"Из-за падения обломков и попадания остальных БПЛА есть разрушение на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили", - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его данным, российские войска снова продвинулись в северной части города. В целом россияне пытаются, очевидно, перерезать главную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона в южной части города

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