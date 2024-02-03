В российском городе Энгельс (где находится военный аэродром со стратегической авиацией РФ) стреляли в командира экипажа Ту-95 майора Олега Стегачева.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет – уточняем", - говорится в сообщении.

Прямо ответственность на себя за это украинская разведка не взяла, но дала понять, что она к покушению причастна. ГУР заявило, что Стегачев участвовал в ударах по Украине и что "всех военных преступников ждет расплата – мы знаем ваши имена, адреса, номера автомобилей, привычные маршруты и привычки".

Ранее ГУР взяло на себя ответственность за подрыв в Луганске "депутата", которого обвинили в пытках пленных. Специальную операцию по ликвидации Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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