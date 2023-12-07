Перешедший на российскую сторону экс-нардеп Украины Олег Царев, на которого недавно покушались, прокомментировал убийство Ильи Кивы.

Видео с его комментариями публикуют телеграм-каналы.

Царёву не понравилось, что многие российские "Z-паблики" после смерти Кивы начали публиковать его заявления против России 2014-2018 годов, давая понять, что "раз он таким был, то его, в общем-то и не жалко".

"Дело не в Киве. Если Россия его приняла, Россия отвечает за его безопасность. Удар по Киве - это удар по России. А удар по России надо воспринимать всерьёз. И отвечать всерьёз, а не писать о том, что нам его не очень жалко", - заявил Царев.

Ранее В России заявили, что Царев выжил после покушения и его здоровью уже ничего не угрожает. ФСБ сообщило о задержании соучастника покушения - он якобы дал признательные показания о сотрудничестве с СБУ. В доме у него якобы обнаружили взрывное устройство, средства конспиративной связи с украинскими силовиками, фотографии Царёва, схемы подходов к местам его проживания и работы.

Как мы сообщали, в РФ заявили, что покушение на Царева организовала СБУ. В Украине назвали его законной целью.