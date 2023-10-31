В России заявили, что Царев выжил после покушения и его здоровью уже ничего не угрожает
Экс-нардеп Олег Царев выжил после покушения, его здоровью уже ничего не угрожает. Сообщается о задержании соучастника покушения, он якобы дал признательные показания о сотрудничестве с СБУ.
Об этом заявляет российское ФСБ.
В доме у него якобы обнаружили взрывное устройство, средства конспиративной связи с украинскими силовиками, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
В РФ утверждают, что житель Ялты устроился работать в санаторий им. Кирова, где проживал экс-нардеп Украины, перешедший на сторону РФ.
Мужчина рассказывает, что его завербовали зимой 2023 года. Он следил за передвижениями Царева и передавал эту информацию СБУ.
ФСБ публикует видео, как заявляется, задержания и допроса координатора покушения на Олега Царева.
Ранее украинские СМИ также сообщали со ссылкой на источник, что покушение на Царева - спецоперация именно СБУ.
Напомним, 27 октября на Царева было совершено нападение около его дома в Ялте.
В Украине его осудили на 12 лет и обвиняют в государственной измене.
Подробнее о Царёве и о покушении на него читайте в отдельном материале.