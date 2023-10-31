Экс-нардеп Олег Царев выжил после покушения, его здоровью уже ничего не угрожает. Сообщается о задержании соучастника покушения, он якобы дал признательные показания о сотрудничестве с СБУ.

Об этом заявляет российское ФСБ.

В доме у него якобы обнаружили взрывное устройство, средства конспиративной связи с украинскими силовиками, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.

В РФ утверждают, что житель Ялты устроился работать в санаторий им. Кирова, где проживал экс-нардеп Украины, перешедший на сторону РФ.

Мужчина рассказывает, что его завербовали зимой 2023 года. Он следил за передвижениями Царева и передавал эту информацию СБУ.

ФСБ публикует видео, как заявляется, задержания и допроса координатора покушения на Олега Царева.

Ранее украинские СМИ также сообщали со ссылкой на источник, что покушение на Царева - спецоперация именно СБУ.

Напомним, 27 октября на Царева было совершено нападение около его дома в Ялте.

В Украине его осудили на 12 лет и обвиняют в государственной измене.

Подробнее о Царёве и о покушении на него читайте в отдельном материале.