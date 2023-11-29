Вчера во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области взорвали здание, в котором проходило совещание с участием российских чиновников. Погибли пять высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Вчера 28.11.2023, благодаря информации, которую предоставили подполье и неравнодушные местные жители, был нанесен удар по зданию, где проходило совещание оккупантов во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным центра, погибли пять высокопоставленных чиновников оккупационной власти.

Как писали СМИ в день удара, прилет пришелся по местному центру предоставления административных услуг.

Ранее в оккупированном Мелитополе подорвали российский штаб. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.

Также мы писали, что назначенные россиянами "власти" опровергают гибель "заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области" Александра Слисаренко, но подтверждают, что на него было совершено покушение.

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