В Беларуси осталось менее тысячи наемников ЧВК "Вагнер".

Так утверждает украинский Центр национального сопротивления (ЦНС).

Данную информацию ЦНС, по его словам, получил от местного подполья в Беларуси.

"В настоящее время 200 из "вагнеровцев" остаются инструкторами в спецподразделениях МВД и Министерства обороны Беларуси. Остальные – это те, кого не хотят забирать ни в новые ЧВК, ни в Министерство обороны РФ", – говорится в сообщении ЦНС.

Ранее появились фото "вагнеровцев", которые якобы ехали на фронт в Украину воевать "на одном из сложных направлений".

Война в Украине идет уже 572-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими бойцами из Клещеевки. В районе Андреевки и Клещеевки находятся господствующие высоты к югу от Бахмута. Этим и объясняется ожесточенность боев за эти населенные пункты, которые продолжаются еще с мая. На Запорожском фронте продолжаются бои у Работино, Вербового и Новопрокоповки. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что дело осложняется введением российских резервов на этот участок фронта.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.