Назначенные россиянами "власти" опровергают гибель т.н. "заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области" Александра Слисаренко, но подтверждают, что на него было покушение.

Как утверждает "глава ВГА" Виталий Ганчев, "жизни и здоровью Слисаренко ничего не угрожает".

Ранее о гибели Слисаренко в Белгороде сообщали украинские СМИ. По данным журналистов, операцию организовала СБУ.

Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником харьковского антимайдана. В 2021-2022 годах воевал за "ЛНР".

В Украине его заочно судили за госизмену.

Также мы писали, что в ГУР взяли на себя ответственность за подрыв в Луганске "депутата", которого обвиняли в пытках пленных. Специальную операцию по ликвидации реализовали совместно с представителями движения сопротивления.

Война в Украине идет уже 642-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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