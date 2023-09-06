Стали известны подробности покушения на "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского, которого пытались взорвать с помощью подаренного гаджета.

Детали покушения описывает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как уже сообщали СМИ, неизвестная женщина передала таможеннику мобильный телефон, в который была заложена взрывчатка.

По данным издания, некий Николай из Украины вступил в контракт с Афанасьевским и предложил общаться через защищенный Телеграм. "Чиновник ЛНР" ответил, что пока освоил только разговоры по телефону и эсэмэски. Николай заявил о готовности немедленно подарить новому другу современный смартфон, к тому же в Луганске у него живет подруга, которая готова прямо сейчас купить и передать гаджет.

Интересно, что женщина пришла на встречу с "чиновником" в явно ненужных ей очках и ярко-рыжем парике. Опытный таможенник, по его словам, обратил внимание на странный вид дамы, но не придал этому особого значения. Подарок Афанасьевский принес домой, однако воспользоваться им сразу не получилось.

Как рассказал "Коммерсанту" близкий к расследованию покушения источник, Афанасьевского спасло от гибели незнание настроек гаджета. Смартфон нужно было сначала настроить: привязать к аккаунту в Google, скачать необходимые приложения и т.д. На это ушли остаток воскресенья и весь понедельник, причем настройку аппарата далекий от современных средств связи отец поручил сыну. Только к утру вторника номер телефона Афанасьевского появился в Телеграм, и почти сразу после этого на него поступил звонок от Николая.

"Чиновник" не успел поднести смартфон к уху. Взрыв произошел, когда сын протягивал звонящий телефон отцу со словами: "Пап, тебя". Оба получили ранения.

О том, что Афанасьевского взорвали в собственном доме и он получил множественные осколочные ранения, пресса писала вчера.

Ранее мы рассказывали, что в Мелитополе прозвучал взрыв в подъезде дома, где живет назначенный Россией "начальник департамента культуры и спорта" Андрей Бойко.