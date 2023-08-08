В Харьковской области из-за взрыва планшета погибла 11-летняя девочка.

Об этом сообщает Нацполиция Харькова и области в своём телеграм-Канале.

По предварительным данным трагедия произошла в селе Павловка Богодуховского района. В момент несчастного случая ребёнок играл на планшете дома.

Находившееся на зарядке устройство неожиданно взорвалось, девочка получила смертельную травму от поражения током.

Дальнейшие обстоятельства проишествия выясняются.

Перед этим в реке Днепр под Запорожьем утонула 11-летняя девочка. В службу спасения поступио сообщение, что около одного из сёл Запорожского района исчез ребёнок. В ходе предварительного расследования выяснилось, что 11-летняя девочка в одежде пошла купаться вместе с друзьями без присмотра взрослых. Из-за сильного течения её стало сносить, а позже девочка скрылась из поля зрения сверстников.

Водолазы Аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовали 1 000 кв. метров акватории реки прежде чем обнаружили тело ребёнка на дне.

Ранее мы публиковали фото по несчастному случаю под Киевом, где двоих 13-летних подростков ударило током на грузовых вагонах. Один из них погиб на месте.