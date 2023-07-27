В Запорожской области в реке Днепр утонула 11-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области на своей странице в Facebook.

"27 июля в 13:20 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в реке Днепр возле одного из сел Запорожского района исчез ребенок. В ходе предварительного расследования выяснилось, что 11-летняя девочка в одежде пошла купаться вместе с друзьями без присмотра взрослых. Из-за сильного течения ребенка стало сносить, а позже он исчез из виду.

Водолазы Аварийно-спасательного отряда спецназначения обследовали 1 000 кв. метров акватории реки, обнаружили тело ребенка на дне, доставили на берег и передали полиции для проведения судмедэкспертизы. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование. От ГСЧС привлекалось пять спасателей и одна единица техники", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили о запрете посещения населением мест массового отдыха на водных объектах. Поэтому все места для купания, даже те, что до 2022 года были официально разрешены, сейчас, в условиях войны, посещать запрещено.

Ранее мы рассказывали, что весной житель Николаевщины утонул в Тисе, пытаясь сбежать от пограничников во время попытки незаконно покинуть страну.

А в прошлом году под Николаевом утонул 12-летний подросток. Его тело нашли спустя несколько часов.