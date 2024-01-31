Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул, что ВСУ нанесли удар по крымскому аэродрому "Бельбек". Он перепостил опубликованное телеграм-каналами видео со столбом из дыма под Севастополем.

Пост появился в его личном канале.

Впрочем, в тексте Олещука нет указания на то, что видео имеет отношения к его сообщению. Прямо он не пишет, что удар вообще нанесли.

"А вы знали, что в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования – аэродром "Бельбек"! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто присоединился к очищению Крыма от российского присутствия", – написал Олещук.

Между тем в Минобороны РФ сообщили о ракетной атаке на Крым. В ведомстве заявили, что ВСУ запустили по полуострову 20 авиационных ракет. 17 из них были сбиты над Черным морем, а еще три - над Крымом.

"Обломки упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, повреждений авиационной техники нет", - сообщили в ведомстве.

А "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что обломки одной из ракет упали в частном секторе, но никто не пострадал. Кроме того, "в садовом товариществе "Усть-Бельбек" по предварительным данным пострадало от упавших обломков 12 строений". При этом повреждения нанесены незначительные: выбиты стекла, посечены заборы и т. д. Никто из людей не ранен, добавил Развожаев.

Десять дней назад мы сообщали, что в Севастополе прозвучали взрывы. В России тогда заявили о работе ПВО.

А в начале года в ВСУ заявили, что поразили командный пункт РФ возле Севастополя.