В воскресенье, 21 января, в оккупированном Севастополе прозвучали взрывы. В городе была объявлена тревога. Незадолго до взрывов было перекрыто движение транспорта по Керченскому мосту.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал, что "ПВО отражает воздушную атаку".

Он пишет, что "по предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. На данный момент не фиксируется повреждение инфраструктуры".

Напомним, сегодня ночью в Ленинградской области РФ загорелся портовой терминал компании "Новатэк". Сообщалось, что горит хранилище газового конденсата. По данным пабликов, причиной стали два беспилотника - однако официально это не подтверждали.

Украинские СМИ сообщают, что удар по газовому терминалу в Ленинградской области это спецоперация СБУ.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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