В ночь на 21 января в Ленинградской области РФ загорелся портовой терминал компании "Новатэк".

Кадры с пожаром расходятся в соцсетях.

Российские СМИ пишут, что горит хранилище газового конденсата.

Также сообщается, что причиной стали два беспилотника - однако официально это не подтверждено.

Позже губернатор региона заявил, что возгорание локализовано, пострадавших нет.

Кроме того, сегодня ночью в минобороны РФ заявили, что над Тульской областью был сбит беспилотник. Также дроны вчера атаковали Смоленскую и Орловскую области России.

Напомним, в ночь на 18 января дрон уже пытался атаковать один из терминалов под Петербургом. Российские телеграм-каналы со ссылкой на источники писали, что дрон, которой нёс около 3 кг взрывчатки, пытался атаковать нефтяной терминал. По их данным, обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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