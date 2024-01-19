Российские телеграм-каналы пишут о прилете дрона рядом с Тамбовским пороховым заводом в городе Котовске.

Заявляется, что пострадавших нет, завод продолжает свою работу. Сообщают, что дрон упал недалеко от предприятия и не взорвался - утром его нашла охрана.

В некоторых украинские телеграм-каналах были опубликованы видео разрушений. Однако позже выяснилось, что это видео - 2018 года. На нем пиротехнический завод "Авангард" в Ленинградской области после взрыва, как сообщалось, из-за нарушения правил безопасности.

Напомним, что сегодня в РФ заявили об атаке беспилотника на нефтебазу в Брянской области.

Также мы писали о том, что в РФ заявляли о повреждении насосной станции после атаки беспилотника в Калуге.

Война в Украине идет уже 695-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Активность РФ вдоль всего участка фронта постепенно растет. График количества боевых столкновений, составленный по данным Генштаба ВСУ, свидетельствует об окончании спада активности, которая имела место на новогодние праздники.

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