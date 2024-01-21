Ночной удар по газовому терминалу в Ленинградской области РФ - это спецоперация Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным источников, по цели точно отработали беспилотники СБУ. Поражения были точными, начался масштабный пожар, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

Сообщается, что в газовом терминале перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ.

Напомним, ночью в Ленинградской области РФ загорелся портовой терминал компании "Новатэк". Паблики сообщали, что причиной стали два беспилотника - однако официально это не подтверждали.

Ранее Financial Times в рамках интервью с главою ГУР Кириллом Будановым (но не от его имени) писало, что атаки по терминалу около Санкт-Петербурга - это дело рук ГУР.

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