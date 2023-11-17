Минобороны РФ заявляет, что у побережья оккупированного Крыма были сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун".

Назначенные РФ "власти" полуострова заявляют, что повреждений инфраструктуры нет.

Также российские паблики писали, что в районе Севастопольской бухты было сбито две "воздушные цели".

В то же время проукраинские паблики в Крыму сообщают, что пока в Севастополе звучат взрывы, американский беспилотник ведет разведку над Черным морем на удалении 100-130 км от берегов Крыма и Краснодарского края РФ.

Сообщается, что задача такого БПЛА – вскрытие районов ПВО и сбор данных о том, как армия РФ реагирует на боевые ситуации.

Ранее мы писали, что над Феодосией временно оккупированного Крыма были сбиты два БПЛА, их обломки упали на местную нефтебазу, используемую войсками РФ.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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