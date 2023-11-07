В минобороны России заявляют, что этой ночью уничтожили девять и перехватили восемь беспилотников над оккупированным Крымом и Черным морем.

Т.н "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что дроны сбивали над городом. якобы из-за падения обломков в селе Орловка ранен мужчина и есть локальные возгорания.

Напомним, в Вооруженных силах Украины подтвердили удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. Удар был успешный, однако что именно повреждено не уточняется.

Также в начале ноября в оккупированном Крыму заявляли о ракетной атаке. Утверждалось, что были "сбиты семь ракет".

Ранее российские паблики сообщали, что недавно в Крыму в результате ракетного удара был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300 сил ПВО. Он находился в районе села Молочное Сакского района Крыма, под Евпаторией.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

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