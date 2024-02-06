Из-под завалов трехэтажного отеля в Харьковской области, по которому ночью ударила РФ, спасатели достали тело двухмесячного мальчика, родившегося 4 декабря 2023 года.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также в результате обстрела три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями были госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка.

Россияне ночью ударили двумя ракетами С-300, сообщили в Харьковской ОВА.

Отель после удара РФ. Фото Харьковской ОВА

Напомним, что ночью РФ ударила ракетами по Золочеву в Богодуховском районе Харьковской области.

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