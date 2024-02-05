За минувшие сутки в Харьковской области были прилеты по подстанции в Васильевке Купянского района и по зданию администрации и ЦНАП Волчанска.

Об этом сообщил 5 февраля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

В Колодезном под Купянском был разрушен двухэтажный многоквартирный дом. В Горяном того же района под удар попали админздание, склад, мастерская и электросети.

По словам главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины, в частности, Веселое, Бударки, Синьковка, Табаевка, Ивановка и другие.

Напомним, накануне журнал Forbes писал, что Россия сосредоточила на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат с целью отвоевать обратно территорию Харьковской области, откуда россияне ушли осенью 2022 года.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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