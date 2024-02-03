Утром 3 февраля российские военные нанесли удары ФАБ-500 по жилому кварталу Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

"На месте попадания образовалась огромная воронка. Повреждены линия электропередач, девятиэтажка, не менее 10 домов", - написал Тимошко.

Напомним, что вчера по центру Херсона россияне ударили авиабомбой. В результате множество домов получили разрушения, также сообщили о раненых.

На днях россияне ударили по поселку Великий Бурлук в Купянском районе. Пострадала больница, пациенты успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги и спуститься в укрытие.

Война в Украине идет уже 710-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основные боестолкновения идут в Авдеевке и ее окрестностях. ISW пишет, что ВСУ продвинулись у границы Донецкой и Запорожской областей - к юго-западу от Старомайорского. Также Институт сообщает о продвижении россиян к северо-востоку от Георгиевки.

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