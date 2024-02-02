По центральному району Херсона войска РФ ударили авиабомбой.

Об этом сначала сообщили мониторинговые телеграм-каналы, затем информацию подтвердила Херсонская городская военная администрация.

По данным ГВА, в результате удара по центру Херсона ранены 17-летний подросток и женщина 73 лет, которая находилась во дворе. Травмированную госпитализировали с контузией и осколочным ранением.

Также в результате авиудара повреждены многоэтажные и частные дома в центральном районе города, сообщила ГВА. Как уточнил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, разрушен трехэтажный дом и повреждены соседние здания.

Херсон и область практически ежедневно подвергаются массированным обстрелам. Так, в конце января, ночью, россияне обстреляли город из ЗРК С-300. Тогда пострадала женщина.

А за два дня до этого под огонь попали жилые кварталы города и больница.

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