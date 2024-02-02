Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель двух французских волонтеров в Украине.

"Два французских гуманитарных работника были убиты в Украине в результате российского удара. Трусливый и возмутительный поступок. Я выражаю солидарность всем волонтерам, которые стремятся помочь людям", - написал президент Франции в соцсети Х.

Ранее в украинской прокуратуре сообщали, что французские волонтеры погибли в Херсонской области при дневной атаке российского дрона.

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был морской бой в районе бухты Донузлав в Крыму. Там морской дрон поразил ракетный катер "Ивановец", который взорвался. Также в Крыму вчера было пять прилетов, в ходе которых были повреждены самолеты.

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