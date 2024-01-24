В сети разразился скандал из-за того, что возлюбленный известной блогерши Тани Пренткович Андрей Гонковский отдыхал с ней на Мальдивах, выехав из Украины под видом волонтера.



Скандал начался с того, что в социальных сетях распространили фотографию, на которой Гонковский и Пренткович сидят в кафе на Мальдивах. После того, как снимок опубликовали и СМИ, Гонковский подтвердил свою поездку на Мальдивы. Однако, его словам, "все не так, как это описывают".

Гонковский заявил, что даты проведения его волонтерского мероприятия "Магия утра" в Варшаве передвинули с 11 на 23 января в момент, когда он уже был за границей. Поэтому он решил пару дней провести с семьей.

"Возможно, зря, возможно, ошибочно, но уже как есть", — написал он.

Многие украинцы возмутились таким поведением Гонковского и оставляют в социальных сетях гневные комментарии в адрес блогеров: "Это так отвратительно, честно"; "А разве Мальдивы не по дороге в Польшу?"; "ТЦК его ждёт дома. Пускай привезет сувениры".

Ранее мы писали о скандале с пресс-секретарем южного управления Госпогранслужбы, которая побывала на Новый год в Париже и сделала там гламурную фотосессию.

Между тем война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон. В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе.

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