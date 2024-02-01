В четверг, 1 февраля, в результате дневного обстрела Берислава Херсонской области погибли двое иностранных волонтеров.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в своем телеграм-канале.

По его информации, иностранцы погибли при обстреле Берислава с использованием БПЛА около 16:00. Как уточнили в Херсонской областной военной администрации, погибшие - граждане Франции.

Также в больницу доставлены еще четверо раненых, трое из них – иностранные волонтеры.

Ранее мы писали, что в прошлом году под Бахмутом погибли двое иностранных волонтеров. В их авто попала ракета.

Война в Украине идет уже 708-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера прошел крупный обмен пленными. Украина заявила, что вернула домой 207 человек. Это рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции, а также гражданские лица.

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