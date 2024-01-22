Сегодня днём россияне с дрона сбросили взрывчатку на местного жителя Берислава Херсонской области. Мужчина погиб.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Фейсбуке.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, ехавший по улице на мотоцикле. В настоящее время личность погибшего устанавливается", - написал он.

Также сегодня утром российские войска обстреляли Краматорск. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранение получила его 31-летняя дочь

Война в Украине идёт уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Британская разведка сообщила о росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели. Ключевым фактором является замерзание грунта, по которому легче наступать на бронетехнике.

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