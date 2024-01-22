Сегодня утром российские войска обстреляли Краматорск. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город около 9:25, тип использованного оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранение получила его 31-летняя дочь", - написал он.

Напомним, сегодня ночью силы ПВО сбили все восемь беспилотников "Шахед", запущенных россиянами по Украине.

Ранее мы писали, что российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное Купянского района Харьковской области. От полученных ран погиб местный житель 1950 года рождения.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Днепровского района Херсона погибла 60-летняя женщина, также 16-летний парень получил ранение.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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