В ночь на 22 января силы ПВО сбили все восемь беспилотников "Шахед", запущенных россиянами по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что дроны запускались из района Приморско-Ахтарска РФ. "Шахеды" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Напомним, недавно украинские военные сбили 19 "Шахедов", запущенных РФ. ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Британская разведка сообщила о росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели. Ключевым фактором является замерзание грунта, по которому легче наступать на бронетехнике.

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