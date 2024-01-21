В Купянском районе Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Накануне вечером российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное Купянского района. От полученных ран погиб местный житель 1950 года рождения" - говорится в сообщении.

Также Нацполиция сообщает, что из-за обстрелов РФ в Харьковской области поврежден газопровод и частные дома.

Напомним, вчера утром россияне обстреляли Купянск. Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили снаряд, который не сдетонировал.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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