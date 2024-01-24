В среду, 24 января, российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Под огонь попали жилые кварталы города.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Под ударом была городская больница. Ранения получили трое медицинских работников. В больнице выбиты окна, повреждены кабинеты.

Под удар сегодня днем также попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.

Сегодня утром российская авиация ударила и по Новобериславу в Херсонской области.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Пострадали супруги. У 58-летней женщины – взрывная травма, обломочные ранения руки и лица. У ее супруга, 59 лет, тоже диагностировали взрывную травму и контузию", - говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние потерпевших как средней тяжести. Им оказывается помощь.

Ранее войска РФ обстреляли Днепровский и Корабельный район Херсона. Погиб мужчина.

Война в Украине идет уже 700-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром РФ нанесла по Украине массированный ракетный удар. Самая тяжелая ситуация в Харькове - там погибли восемь человек, почти 60 пострадали. В городе обрушилось предварительно два здания, десятки домов повреждены. Около тысячи квартир остались без окон. В Киеве пострадали 22 человека. Основное количество раненых и травмированных - в Соломенском районе.

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