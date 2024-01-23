Российские войска обстреляли Днепровский и Корабельный район Херсона. У подъезда дома погиб 70-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона стал мишенью для российских террористов. Горожане с ужасом вспоминают, как по их домам пришлось прямое попадание российской артиллерии. Только чудом никто не пострадал", - написал он.

А в Корабельном районе возле подъезда дома смертельные ранения получил 70-летний мужчина.

Также в результате российских ударов по Киндейке пострадала 74-летняя женщина.

Напомним, в Харькове количество погибших в результате ракетного обстрела увеличилось до пяти. 57 человек, в том числе восемь детей получили ранения.

Также в Павлограде Днепропетровской области в результате российского обстрела погибли два человека. Повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

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