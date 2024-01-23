После ракетной атаки РФ 23 января появились фото поврежденного здания спортивного комплекса "Укрзализныци" в Соломенском районе Киева и поврежденной жилой многоэтажки на Софиевской Борщаговке.

Их прислали читатели "Страны".

Фото поврежденного здания спортивного комплекса "Укрзализныци" в Киеве.

Кадры с Софиевской Борщаговки. Там обломки сбитой ракеты попали в жилой дом. Сгорели авто.

Фото последствий ракетного удара по Киеву 23 января, Софиевская Борщаговка

Вот еще кадры одной из пострадавших квартир на Софиевской Борщаговке.

Пострадали две квартиры на шестом и седьмом этажах. В квартире на шестом этаже еще лежат обломки сбитой ракеты, поэтому туда никого не пускают. Там сейчас работают взрывотехники.

Напомним, что в Киеве уже 22 пострадавших после ракетного удара, об этом сообщает КГВА. Один человек находится в состоянии клинической смерти, добавляет МВД.

Сегодня Киев атаковали около 20 ракет, их все сбили, сообщили в КГГА.

Мы публиковали слова жительницы Киева, которая рассказала о взрыве, который выбил окна в ее квартире.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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