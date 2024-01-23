Сегодня утром Киев атаковали около 20 ракет, все они были сбиты силами ПВО.

Такие предварительные данные сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире "Радио Свобода".

Сейчас продолжается эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за не взорвавшейся боевой части ракеты. Одна ее часть во дворе дома, вторая - в одной из квартир.

Военная администрация Киева подтверждает, что сначала по Киеву запускались крылатые ракеты, а затем баллистические.

Причем, как уточняют в КГВА, "Искандеры" ударили в тот момент, когда крылатые ракеты еще находились в воздухе.

"Сначала враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области. Эти ракеты заходили в столицу двумя волнами. Когда они непосредственно находились в воздушном пространстве Киева, враг запустил по столице баллистические ракеты наземного базирования", - заявили в администрации.

Напомним, в Киеве одна женщина погибла из-за обстрела РФ. Сообщают о повреждениях в Святошинском, Соломенском, Дарницком и Печерском районах.

Ранее в МВД сообщили, что в результате утренней ракетной атаки по Украине пятеро погибших. В Харькове в результате попадания в многоэтажные дома три человека погибли, еще около 30 пострадали.

Также в Павлограде Днепропетровской области погиб человек. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.