Во вторник, 23 января, в Киеве в результате ракетного удара РФ, есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В Святошинском районе:

- зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;

- предварительно есть повреждение одного дома.

В Печерском районе:

- зафиксировано возгорание нежилого дома.

В Соломенском районе:

- появилась информация о повреждении одного жилого дома.

Уже известно об одном раненом. Информация уточняется. На месте работают спасатели.

В КГВА обнародовали фото последствий удара в Соломенском районе.

Фото КГВА

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.

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