В Киеве сообщают о повреждениях в Святошинском, Соломенском и Печерском районах в результате ракетных ударов
Во вторник, 23 января, в Киеве в результате ракетного удара РФ, есть повреждения и пострадавшие.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В Святошинском районе:
- зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;
- предварительно есть повреждение одного дома.
В Печерском районе:
- зафиксировано возгорание нежилого дома.
В Соломенском районе:
- появилась информация о повреждении одного жилого дома.
Уже известно об одном раненом. Информация уточняется. На месте работают спасатели.
В КГВА обнародовали фото последствий удара в Соломенском районе.
Фото КГВА
Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска вошли в Авдеевку с южной стороны. Официальных подтверждений этому пока нет.
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