Сегодня утром россияне обстреляли Харьков. В результате ракетного удара полностью разрушен подъезд жилого дом.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - написал он.

Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света и частично воды.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания по жилому дому в Харькове погибли две женщины.

Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе десятилетняя девочка.

Две женщины находятся в тяжелом состоянии.

Также сегодня утром россияне ударили по Киеву. Сообщают о повреждениях в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Известно об одном раненом.

Война в Украине идет уже 699-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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